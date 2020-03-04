«Урал» пообещал болельщикам компенсировать расходы в связи с сорванным матчем против «Шинника»

«Урал» на официальном сайте пообещал болельщикам клуба компенсировать расходы, связанные со срывом матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Шинника». Ранее стало известно, что игра была перенесена из-за неготовности стадиона в Ярославле.

«Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Урал» просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом матча против «Шинника», которая случилась не по вине нашего клуба.

«Урал» собирается обратиться в РФС и другие инстанции по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики «Урала», отправившиеся в Ярославль поддержать нашу команду. Впрочем, при любом решении, «Урал» поддержит своих болельщиков, которые зря отправились в Ярославль, и предложит поклонникам команды различные способы компенсации этой неудачной поездки, вплоть до бесплатного трансфера на другие выездные игры. Подробная информация на этот счет появится позже", — говорится в заявлении клуба.

Игра должна была состояться сегодня. Место и время перенесенной встречи пока что неизвестны. Ранее генсек РФС Александр Алаев заявил, что «Шинник» компенсирует часть расходов «Уралу».