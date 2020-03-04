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«Урал» показал фото стадиона в Ярославле. Газон в неудовлетворительном состоянии

12:40
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«Урал» в официальном Twitter опубликовал фотографии со стадиона в Ярославле, на котором сегодня состоится четвертьфинальный матч Олимп — Кубка России с местным «Шинником». Газон в неудовлетворительном состоянии. Уральцы в социальной сети отреагировали задумчивым смайлом.

Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» начнется в 18:30 (мск).

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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