«Урал» показал фото стадиона в Ярославле. Газон в неудовлетворительном состоянии

«Урал» в официальном Twitter опубликовал фотографии со стадиона в Ярославле, на котором сегодня состоится четвертьфинальный матч Олимп — Кубка России с местным «Шинником». Газон в неудовлетворительном состоянии. Уральцы в социальной сети отреагировали задумчивым смайлом.

Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» начнется в 18:30 (мск).