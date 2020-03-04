«Урал» показал фото стадиона в Ярославле. Газон в неудовлетворительном состоянии
12:40
«Урал» в официальном Twitter опубликовал фотографии со стадиона в Ярославле, на котором сегодня состоится четвертьфинальный матч Олимп — Кубка России с местным «Шинником». Газон в неудовлетворительном состоянии. Уральцы в социальной сети отреагировали задумчивым смайлом.
March 4, 2020
Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» начнется в 18:30 (мск).
Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи