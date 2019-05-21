17:32 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Урал" отправился в Самару на матч с "Локомотивом"

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"Урал" в своем официальном Твиттере сообщил, что вылетел на финальный матч Олимп-Кубка России против "Локомотива". Встреча пройдет в среду, 22 мая, в Самаре.

Отправляемся на главный выезд в сезоне! - говорится в сообщении екатеринбуржцев.

Напомним, в полуфинале Кубка России "Урал" обыграл "Арсенал" с общим счетом 3:2, а "Локомотив" победил "Ростов" (4:2).

Локомотив - Урал

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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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