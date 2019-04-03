09:14 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Урал" - "Арсенал": хозяева сыграют в оранжевом, гости - в сером

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"Урал" и "Арсенал" определились с формами на первый матч 1/2 финала Олимп-Кубка России. Хозяева выйдут на поле в оранжевых футболках, гости - в серых.

Матч "Урал" - "Арсенал" пройдет в Екатеринбурге сегодня, 3 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Арсенал"

Урал - Арсенал Т

 

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