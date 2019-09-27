Участники 1/8 финала Кубка России оставят пожелания о том, в какой день хотят провести кубковый матч

На жеребьевке 1/8 финала Кубка России было объявлено о том, что клубы-участники оставят свои пожелания о том, в какой день хотят провести матч этой стадии.

Матчи 1/8 финала должны состояться 30 и 31 октября. Представители клубов-участников направят свои пожелания в РФС, после чего будет определен день и время матча. В случае, если у клубов возникнут разногласия, решение примут в Российском футбольном союзе. (Иван Торопцев)

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей