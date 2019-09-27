Участники 1/8 финала Кубка России оставят пожелания о том, в какой день хотят провести кубковый матч
27 сентября 2019, 14:20
На жеребьевке 1/8 финала Кубка России было объявлено о том, что клубы-участники оставят свои пожелания о том, в какой день хотят провести матч этой стадии.
Матчи 1/8 финала должны состояться 30 и 31 октября. Представители клубов-участников направят свои пожелания в РФС, после чего будет определен день и время матча. В случае, если у клубов возникнут разногласия, решение примут в Российском футбольном союзе. (Иван Торопцев)
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