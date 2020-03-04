«У нас все время такое поле после зимнего перерыва». Заместитель гендиректора «Шинника» доволен состоянием газона

Заместитель генерального директора «Шинника» Валерий Фролов настаивает, что состояние поля на стадионе в Ярославле позволяло провести матч четвертьфинала Олимп — Кубка России против «Урала». Российский футбольный союз объявил о переносе матча в связи с неудовлетворительным состоянием газона.

— Что значит, мы могли ухудшить поле после тренировки на нем? Оно каким было, таким и осталось, — приводит слова Фролова ТАСС. — У нас все время такое поле после зимнего перерыва, всегда начинаем на таком газоне, это обычное его состояние, и я не понимаю, почему так отреагировали. Я понимаю, что поле не идеальное, но откуда там трава возьмется в марте месяце? Поле ровное, играть на нем можно, тем более, что президент «Урала» сказал, что мы готовы играть.

Дата и место проведение встречи пока не определены. Также «Шинник» пока не может проводит матчи ФНЛ на своем поле.