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У фигуры Дзюбы в Подольске оторвали голову накануне полуфинала Кубка

16 июля 2020, 11:30
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Продолжаются злоключения с алюминиевой фигурой нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы в Подольске. Четверо парней оторвали ей голову, испражнились и сделали фотографии, сообщает Telegram-канал Mash. Местные жители написали на них заявление.

Напомним, осенью прошлого года две девушки оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Фигуры Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира-2018, где форвард стал одним из лидеров национальной команды, которая дошла до четвертьфинала.

19 июля в Санкт-Петербурге состоится полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

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