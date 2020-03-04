«Тренировка, ради которой прилетели в Ярославль». «Урал» показал, чем занимается вместо игры на Кубок

«Урал» был вынужден провести тренировку вместо матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против «Шинника». Матч должен был состояться сегодня, 4 марта, но был перенесен на неопределенный срок в связи с неготовностью поля в Ярославле.

- Тренировка, ради которой мы прилетели в Ярославль (нет), — сопроводил подписью видео в Twitter «Урал».

Тренировка, ради которой мы прилетели в Ярославль (нет) pic.twitter.com/5TtBHlJIU1 — ФК Урал (@FCURAL) March 4, 2020

После тренировки футболисты «Урала» отправятся на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи». Встреча пройдет 8 марта.