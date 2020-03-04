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«Тренировка, ради которой прилетели в Ярославль». «Урал» показал, чем занимается вместо игры на Кубок

18:05
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«Урал» был вынужден провести тренировку вместо матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против «Шинника». Матч должен был состояться сегодня, 4 марта, но был перенесен на неопределенный срок в связи с неготовностью поля в Ярославле.

- Тренировка, ради которой мы прилетели в Ярославль (нет), — сопроводил подписью видео в Twitter «Урал».

После тренировки футболисты «Урала» отправятся на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи». Встреча пройдет 8 марта.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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