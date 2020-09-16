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Тренеры «Родины» Калиниченко и Павленко поприветствовали болельщиков «Спартака»

16 сентября 2020, 21:50

Тренеры «Родины» Максим Калиниченко и Александр Павленко подошли к болельщикам «Спартака» после матча группового турнира Бетсити Кубка России (1:5). Оба они защищали цвета красно-белых в бытность футболистами.

Павленко — воспитанник «Спартака», выступал в его составе до 2009 года (с перерывом в сезоне-2007). Он выиграл с красно-белыми чемпионат и Кубок страны.

Калиниченко играл за «Спартак» с 2000 по 2008 год, выиграл два чемпионата и Кубок.

«Всегда рады видеть вас на «Открытие», парни! Желаем Калиниченко, Павленко и «Родине» успехов в этом сезоне!», — говорится в Twitter «Спартака».

Родина — Спартак

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