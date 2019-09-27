«Торпедо» сыграет с «Балтикой» дома в 1/8 финала Кубка России

По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка России стало известно, что «Торпедо» примет «Балтику» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

В 1/16 финала «Балтика» прошла «Локомотив» (2:2, 4:1 по пенальти), а «Торпедо» одержало победу над «Крыльями Советов» (2:0).

Победитель этой пары встретится в 1/4 финала турнира с победителем пары «Оренбург» — «Химки». (Иван Торопцев)

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