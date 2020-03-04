Тедеско высказался о перспективах «Спартака» играть в еврокубках в следующем сезоне

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов перед началом матча четвертьфинала Олимп-Кубка России против ЦСКА. Встреча начнется в 19.30 (по мск.) и пройдет на стадионе «Открытие Арена».

— Кубок на первом плане для красно-белых? Я думаю, что Кубок нужен для обеих команд, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч ТВ». — Кубок интересен не только для нас, но и для ЦСКА. Все команды, которые дошли до этой стадии, ставят цель завоевать трофей. Будет не просто пробиться в Европу через чемпионат. Если мы заслуживаем играть в еврокубках в следующем сезоне, то будем играть, если нет, то значит, нет.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.