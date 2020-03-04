Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Тедеско высказался о перспективах «Спартака» играть в еврокубках в следующем сезоне

19:25
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов перед началом матча четвертьфинала Олимп-Кубка России против ЦСКА. Встреча начнется в 19.30 (по мск.) и пройдет на стадионе «Открытие Арена».

— Кубок на первом плане для красно-белых? Я думаю, что Кубок нужен для обеих команд, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч ТВ». — Кубок интересен не только для нас, но и для ЦСКА. Все команды, которые дошли до этой стадии, ставят цель завоевать трофей. Будет не просто пробиться в Европу через чемпионат. Если мы заслуживаем играть в еврокубках в следующем сезоне, то будем играть, если нет, то значит, нет.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Спартак — ЦСКА

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 8145
Все опросы
Как закончится четвертьфинал Кубка-2019/20 «Спартак» — ЦСКА?
Победой «Спартака» в основное время
49.6%
Победой «Спартака» в дополнительное время
4.2%
Победой «Спартака» в серии пенальти
2.1%
Победой ЦСКА в основное время
36.1%
Победой ЦСКА в дополнительное время
3.8%
Победой ЦСКА в серии пенальти
4.1%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир