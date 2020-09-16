Тедеско рассказал, почему сыграл Максименко, а не Селихов

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Родиной» (5:1) в матче элитного группового раунда Бетсити Кубка России объяснил присутствие вратаря Александра Максименко в стартовом составе красно-белых.

— Не было ли желания дать отдохнуть Максименко после дерби и поставить Селихова?

— Был такой вариант. Но был и другой вариант — дать поиграть, чтобы он поскорее забыл матч с ЦСКА. Сам он изъявил желание выйти на поле. По Селихову — он отличный вратарь, но ему надо проявить терпение и набрать форму. Всему свое время. (Дмитрий Зеленов)