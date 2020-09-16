«Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» на старте группового турнира Кубка России
«Тамбов» одержал победу над «Машуком-КМВ» в матче группового турнира Бетсити-Кубка России — 2:1.
В группе 10 также выступает брянское «Динамо».
Бетсити-Кубок России
Элитный групповой раунд
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Тамбов» — 1:2 (0:1)
Голы: Онугха, 22 (0:1). Панченко, 81 (0:2). Кренделев, 90+4 — с пенальти (1:2).
«Машук-КМВ»: Калюжный, Лебедев, Данилов, Алборов (Цыганов, 46), Кабулов, Шумахов, Кренделев, Камболов (Григорян, 86), Цакоев (Карибов, 85), Родин, Дулаев (Ашинов, 89).
«Тамбов»: Чагров, Шляков, Таказов, Грицаенко (Тетрашвили, 46), Головня, Килин, Костюков (Каплиенко, 46), Кабахидзе, Балашов (Карасев, 84), Карапетян (Обухов, 46), Онугха (Панченко, 58).
Предупреждения: Онугха, 31. Кренделев, 74. Кабахидзе, 75. Шляков, 80.
Судья: Костевич (Курск).
16 сентября. Пятигорск. Стадион «Центральный».