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Стартовала продажа билетов на кубковый матч «Спартак» — ЦСКА

15:31
Стадион «Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Спартака» сообщает о начале продажи билетов на матч красно-белых против ЦСКА в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России. Встреча пройдет 4 марта на стадионе «Открытие Арене», начало — в 19.30 (мск).

Продажа пройдет в три этапа:

1-й: приоритет владельцам абонементов сезона-2019/20 (4.02 — 12.02).

2-й: приоритет владельцам карт болельщика (11.02 — 12.02).

3-й: свободная продажа (13.02 — 4.03).

Каждый болельщик сможет приобрести не более 4 билетов на всех этапах продаж.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-02-04-bilety_na_kubkovoye_derbi_spartak__tsska/

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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