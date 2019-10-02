Стадион «КАМАЗа» временно отстранен. Клуб не устранил нарушения по требованию РФС

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что союз принял решение временно приостановить действие сертификата стадиона «КАМАЗа» в связи с дополнительной проверкой после нарушений со стороны клуба во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Спартака» (1:2).

— Случай с «КАМАЗом» стал поводом для РФС провести дополнительную проверку на стадионе в Челнах, — сказал Мельников. — Мы выяснили, что ряд предписаний при сертификации клуб не устранил.

В связи с невыполнением требований комиссии РФС по сертификации стадионов и безопасности зрителей принято решение приостановить сертификат стадиона в Набережных Челнах приостановлен. Это значит, что клуб сможет провести матч на домашнем стадионе после того, как устранит все недочеты. (Иван Торопцев)

100 тысяч и игра на нейтральном поле. «КАМАЗ» строго наказали за необеспечение безопасности в кубковом матче со «Спартаком»