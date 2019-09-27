«Спартак» сыграет с «Ростовом» дома в 1/8 финала Кубка России

По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка России стало известно, что московский «Спартак» сыграет с «Ростовом» на «Открытие Арене».

В 1/16 финала турнира красно-белые победили «КАМАЗ» (2:1), а «Ростов» прошел «Мордовию» (2:0). Победитель этой пары встретится в 1/4 финала Кубка с победителем пары ЦСКА — «Уфа». (Иван Торопцев)

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