«Спартак» разгромил «Родину» в Кубке России

«Спартак» одержал разгромную победу над «Родиной» на старте группового турнира Бетсити Кубка России — 5:1. Счет в первом тайме открыл Александр Соболев.

Во втором тайме Остон Урунов, Айртон и Роман Зобнин забили три мяча в течение шести минут. Для двух первых голы стали первыми в составе красно-белых. В эпизоде с голом Урунова результативный пас отдал Александр Кокорин.

Магомедхабиб Абдусаламов отыграл один мяч через две минуты после гола Зобнина, а на 80-й минуте Эсекиэль Понсе установил окончательный счет встречи.

Кубок России

Элитный групповой раунд

«Родина» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:5 (0:1)

Голы: Соболев, 35 (0:1). Урунов, 53 (0:2). Айртон, 56 (0:3). Зобнин, 59 (0:4). Абдусаламов, 61 (1:4). Понсе, 80 (1:5).

«Родина» (Москва): Сальников, Юдинцев (Шадринцев, 78), Волков, Катаев, Коротков, Шавель (Лактионов, 57), Ламанов (Пичугин, 78), Филиппов, Айрапетян (Мальцев, 46), Еременко (Иванченко, 60), Абдусаламов.

«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Кутепов, Джикия (Гапонов, 81), Зобнин (Маркитесов, 62), Урунов, Крал (Умяров, 71), Айртон (Голосов, 62), Кокорин (Понсе, 62), Соболев, Бакаев.

Предупреждение: Юдинцев, 50.

Судья: Фролов (Москва).

16 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена».