Сегодня в 16.45 на YouTube-канале «СЭ» пройдет прямой эфир с нашими журналистами Михаилом Зислисом, Марией Марковой и Вячеславом Короткиным. Конечно, в первую очередь будем обсуждать дерби «Спартака» и ЦСКА в Кубке России.

Темы эфира:

— Кто фаворит в дерби?

— Для Тедеско это дерби — главная игра весны?

— Почему Лапочкина назначили на матч «Спартак» — «Краснодар»?

— Нужен ли Кубок России «Зениту»?

— «Динамо» решило бороться с матом.