Кубок, 1/4 финала: расписание и трансляции матчей
4 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.30 (Матч ТВ — 19.00).
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
ВАР: Турбин (Дмитров).
«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Роши, 59 — с пенальти (1:0). Ригони, 78 (1:1). Жирков, 97 (1:2).
«Ахмат» (Грозный): Городов, Ненахов, Анхель, Семенов, Богосавац, Роши (Х.Кадыров, 112), Глушаков (Харин, 82), Иванов, Исмаэл (Раванелли, 91), Бериша, Ильин (Мбенг, 74).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Сутормин (Шатов, 64), Ерохин (Жирков, 64), Ригони (Осорио, 106).
Предупреждения: Иванов, 56. Исмаэл, 67. Ненахов, 71. Анхель, 85. Раванелли, 114.
Судьи: Волошин (Смоленск). Болотенков, Мосякин (оба — Москва).
ВАР: Карасев (Москва). Демешко (Химки).
4 марта. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
5 марта. Химки. Стадион «Арена Химки». 19.30 (Матч Премьер — 19.25).
Судья: Кукуляк (Калуга).
Ярославль. Стадион «Шинник». 18.30 (Матч Футбол 1 — 18.25).
Судья: Панин (Дмитров).
Матч перенесен с 4 марта на 18-е из-за неготовности поля.
Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры