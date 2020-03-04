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Кубок, 1/4 финала: расписание и трансляции матчей

20:35
«Спартак» vs ЦСКА: кто пройдет дальше в кубковой сетке? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» vs ЦСКА: кто пройдет дальше в кубковой сетке? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Дерби Москвы и перенос игры в Ярославле.

«Спартак» — ЦСКА

4 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.30 (Матч ТВ — 19.00).

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

ВАР: Турбин (Дмитров).

Спартак — ЦСКА

«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Роши, 59 — с пенальти (1:0). Ригони, 78 (1:1). Жирков, 97 (1:2).
«Ахмат» (Грозный): Городов, Ненахов, Анхель, Семенов, Богосавац, Роши (Х.Кадыров, 112), Глушаков (Харин, 82), Иванов, Исмаэл (Раванелли, 91), Бериша, Ильин (Мбенг, 74).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Сутормин (Шатов, 64), Ерохин (Жирков, 64), Ригони (Осорио, 106).
Предупреждения: Иванов, 56. Исмаэл, 67. Ненахов, 71. Анхель, 85. Раванелли, 114.
Судьи: Волошин (Смоленск). Болотенков, Мосякин (оба — Москва).
ВАР: Карасев (Москва). Демешко (Химки).
4 марта. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Зенит

«Химки» — «Торпедо»

5 марта. Химки. Стадион «Арена Химки». 19.30 (Матч Премьер — 19.25).

Судья: Кукуляк (Калуга).

Химки — Торпедо М

«Шинник» — «Урал»

Ярославль. Стадион «Шинник». 18.30 (Матч Футбол 1 — 18.25).

Судья: Панин (Дмитров).

Матч перенесен с 4 марта на 18-е из-за неготовности поля.

Шинник — Урал

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 3064
Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Кубка России-2019/20?
«Спартак»
30.0%
ЦСКА
19.1%
«Ахмат»
0.8%
«Зенит»
34.2%
«Химки»
1.6%
«Торпедо»
3.3%
«Шинник»
3.3%
«Урал»
7.7%
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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