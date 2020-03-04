«Спартак» — ЦСКА: Бакаев открыл счет в матче
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев забил гол в ворота ЦСКА на 4-й минуте матча четвертьфинала Олимп-Кубка России. Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».
На контратаке красно-белые поймали армейцев. 23-летний Бакаев ускорился и с 20 метров зарядил в правый нижний угол ворот Игоря Акинфеева.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
4 — ГООООООООЛ! Бакаев кладет мяч точно в дальний угол!!!#СпартакЦСКА pic.twitter.com/BAaA6084Xp— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 4, 2020
Вот первый гол в дерби. Бакаев прошел по центру и втащил из-за пределов штрафной. Зелимхан в полнейшем порядке ?https://t.co/JJulMfCcTN#СпартакЦСКА pic.twitter.com/ASOht7zrTr— Матч ТВ (@MatchTV) March 4, 2020
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