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«Спартак» — ЦСКА: Бакаев открыл счет в матче

19:35
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев забил гол в ворота ЦСКА на 4-й минуте матча четвертьфинала Олимп-Кубка России. Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

На контратаке красно-белые поймали армейцев. 23-летний Бакаев ускорился и с 20 метров зарядил в правый нижний угол ворот Игоря Акинфеева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Спартак — ЦСКА

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 3064
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Кто из четвертьфиналистов — фаворит Кубка России-2019/20?
«Спартак»
30.0%
ЦСКА
19.1%
«Ахмат»
0.8%
«Зенит»
34.2%
«Химки»
1.6%
«Торпедо»
3.3%
«Шинник»
3.3%
«Урал»
7.7%
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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