Шамиль Газизов: «Остону еще нужно многому учиться. У него большое будущее»
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Родиной» в групповом турнире Кубка России — 5:1. Новички красно-белых приняли участие в победном голе: Остон Урунов забил с передачи Александра Кокорина.
— Это самая успешная игра команды за последние годы?
— Это провокационный вопрос, — сказал Газизов. — Хорошая игра. В первом тайме нагнетали, во втором соперник открылся, и мы забили.
— Как вам новый формат кубка?
— Хороший. Интересный.
— Стартовый состав удивил вас?
— Это вопрос к тренеру. Меня ничего не удивляет. Я смотрю на всё и оцениваю с профессиональной точки зрения.
— Как оцените игру Кокорина и Урунова?
— Хорошо вышли. Надо где-то прибавлять. Остону еще нужно многому учиться. У него большое будущее.
— После дерби две претензии по судейству были от вас. Есть ответ?
— Это не претензии, мы попросили пояснить какие-то моменты, чтобы мы и болельщики понимали логику решений. Ответ пока не пришел. Кашшаи был на игре? Он часто приезжает. В пятницу он будет давать нам разъяснения по правилам. Также будет встреча клубов с Хачатурянцем. По его инициативе. Думаю, разговоры о судействе будут всегда, этим футбол и интересен. Надо относиться к этому, как к части футбола.
— Вам больше никто не звонил из болельщиков?
— Постоянно говорят. Благодарят за что-то, за что-то ругают. Я не меняю свой телефон 25 лет. (Максим Алланазаров)