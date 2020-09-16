Шамиль Газизов: «Остону еще нужно многому учиться. У него большое будущее»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Родиной» в групповом турнире Кубка России — 5:1. Новички красно-белых приняли участие в победном голе: Остон Урунов забил с передачи Александра Кокорина.

— Это самая успешная игра команды за последние годы?

— Это провокационный вопрос, — сказал Газизов. — Хорошая игра. В первом тайме нагнетали, во втором соперник открылся, и мы забили.

— Как вам новый формат кубка?

— Хороший. Интересный.

— Стартовый состав удивил вас?

— Это вопрос к тренеру. Меня ничего не удивляет. Я смотрю на всё и оцениваю с профессиональной точки зрения.

— Как оцените игру Кокорина и Урунова?

— Хорошо вышли. Надо где-то прибавлять. Остону еще нужно многому учиться. У него большое будущее.

— После дерби две претензии по судейству были от вас. Есть ответ?

— Это не претензии, мы попросили пояснить какие-то моменты, чтобы мы и болельщики понимали логику решений. Ответ пока не пришел. Кашшаи был на игре? Он часто приезжает. В пятницу он будет давать нам разъяснения по правилам. Также будет встреча клубов с Хачатурянцем. По его инициативе. Думаю, разговоры о судействе будут всегда, этим футбол и интересен. Надо относиться к этому, как к части футбола.

— Вам больше никто не звонил из болельщиков?

— Постоянно говорят. Благодарят за что-то, за что-то ругают. Я не меняю свой телефон 25 лет. (Максим Алланазаров)