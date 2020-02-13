Сергей Прядкин: «Место в Лиге чемпионов для обладателя Кубка России подняло бы престиж турнира»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение по поводу возможности предоставления места в Лиге чемпионов победителю Олимп-Кубка России.

— Перед стартом этого сезона вы говорили о том, что обладатель Кубка России в будущем может получить право сыграть в Лиге чемпионов. Учитывая тот факт, что в будущем у нас будет два клуба вместо трех, вы по-прежнему допускаете такое развитие событий?

— Я предполагал, что если этот вопрос можно было бы решить с УЕФА, то это стало бы хорошим стимулом для команд лиги выставлять на все матчи Кубка сильнейшие составы, что, несомненно, подняло бы престиж турнира. При изменении количества представителей России в УЕФА и появлении третьего еврокубка мы обсудим с коллегами целесообразность изменений, — цитирует Прядкина ТАСС.

Сегодня Исполком РФС утвердил реформирование Кубка России с сезона 2020/21 на заседании руководящего органа в Доме Футбола. Ранее клубы РПЛ проголосовали за реформу Кубка страны. Планируется, что участники еврокубков будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала.