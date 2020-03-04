Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Семак объяснил, почему Дзюба и Азмун не сыграют с «Ахматом»

17:57
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против «Ахмата» объяснил, почему встречу пропустят нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба.

— Азмун тренировался без проблем, но в последний момент почувствовал некоторое недомогание, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Решили не рисковать. Со следующего матча он будет готов.

Это касается всех травмированных. Надеюсь, что Дзюба и Сердар смогут сыграть в следующем матче. У Артема пока болезненное состояние. Слабость. Это не дает ему принять участие в матче против «Ахмата».

Ахмат — Зенит

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир