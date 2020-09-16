«Рубин» обыграл «Черноморец» в Кубке России, Макаров сделал дубль

В матче элитного группового раунда Бетсити-Кубка России «Рубин» на выезде победил «Черноморец» (4:2).

В составе гостей забивали Иван Игнатьев, Хван Ин Бом и Денис Макаров, который сделал дубль. У хозяев голами отметились Мурад Омаров и Иван Матюшенко.

«Рубин» и «Черноморец» выступают в девятой группе, где также играет «СКА-Хабаровск».

Кубок России

Элитный групповой раунд

«Черноморец» (Новороссийск) — «Рубин» — 2:4 (1:1)

Голы: Омаров, 7 (1:0). Бегич, 26 (1:1). Хван Ин Бом, 52 (1:2). Макаров, 62 (1:3). Матюшенко, 69 (2:3). Макаров, 89 (2:4).

«Черноморец»: Аверкиев, Мустафин, Гараев, Гришин, Омаров, Ахмедханов, Антонов (Панамарев, 71), Пацев (Тимошенко, 72), Магомедов, Климов (Смыр, 83), Барцов (Матюшенко, 60).

«Рубин»: Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Тарасов, Иг.Коновалов, Йевтич (Зуев, 90), Бакаев (Макаров, 61), Самошников, Хван Ин Бом, Игнатьев (Косарев, 72).

Предупреждения: Самошников, 16. Омаров, 84.

Судья: Машлякевич (Москва).

16 сентября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».