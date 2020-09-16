«Родина» — «Спартак»: трансляция матча — в 19.00
16 сентября 2020, 18:45
В среду, 16 сентября, состоится матч группового турнира Бетсити-Кубка России, в котором «Родина» сыграет со «Спартаком» на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Родина» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Результаты опроса
проголосовало: 3500Все опросы
Как сыграет «Спартак» с «Родиной» в Кубке России?
Победит с разностью в один-два мяча
30.9%
Победит с разностью в три-четыре мяча
29.0%
Победит с разностью в пять и более мячей
4.7%
Будет нулевая ничья
2.1%
Будет результативная ничья
1.8%
Проиграет
19.0%
А это какая стадия Кубка?
12.6%
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд