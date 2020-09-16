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«Родина» — «Спартак»: Урунов и Айртон впервые забили за красно-белых, Кокорин отдал передачу

16 сентября 2020, 20:17

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов увеличил преимущество «Спартака» в матче группового турнира Бетсити Кубка России против «Родины». Хавбек отличился на 53-й минуте, этот мяч стал для него первым в составе «Спартака».

Голевую передачу отдал Александр Кокорин, проводящий за красно-белых вторую игру.

Через три минуты после гола Урунова ворота «Родины» поразил Айртон, который также впервые забил за «Спартак», а еще через две минуты Роман Зобнин сделал счет 4:0.

Видеотрансляция матча «Родина» — «Спартак»

Родина — Спартак

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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