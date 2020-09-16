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«Родина» — «Спартак»: видеотрансляция матча — 1:5

16 сентября 2020, 20:50
«Спартак» сыграет против «Родины» в матче Кубка России. Фото ФК «Спартак»
«Спартак» сыграет против «Родины» в матче Кубка России. Фото ФК «Спартак»
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Сегодня, 16 сентября, прошел матч группового турнира Бетсити-Кубка России, в котором «Родина» проиграла «Спартаку» (1:5) на стадионе «Открытие Арена».

Следить за матчем «Родина» — «Спартак» вы могли в онлайн-трансляции «СЭ» и в видеотрансляции на Youtube-канале Telesport.

На 35-й минуте встречи форвард красно-белых Александр Соболев открыл счет в матче после передачи хавбека Романа Зобнина.

Спустя 18 минут полузащитник «Спартака» Остон Урунов увеличил преимущество своей команды. Через три минуты защитник Айртон довел счет до разгромного — 3:0.

На 59-й минуте игры Зобнин пробил вратаря «Родины» после паса Павла Маслова. Спустя две минуты форвард Магомедхабиб Абдусаламов сократил разрыв в счете — 1:4.

На 80-й минуте матча отметился забитым мячом форвард московской команды Эсекиэль Понсе.

Видеотрансляция матча «Родина» — «Спартак»

Родина — Спартак

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Победит с разностью в три-четыре мяча
29.0%
Победит с разностью в пять и более мячей
4.7%
Будет нулевая ничья
2.1%
Будет результативная ничья
1.8%
Проиграет
19.0%
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