Сегодня, 16 сентября, прошел матч группового турнира Бетсити-Кубка России, в котором «Родина» проиграла «Спартаку» (1:5) на стадионе «Открытие Арена».

Следить за матчем «Родина» — «Спартак» вы могли в онлайн-трансляции «СЭ» и в видеотрансляции на Youtube-канале Telesport.

На 35-й минуте встречи форвард красно-белых Александр Соболев открыл счет в матче после передачи хавбека Романа Зобнина.

Спустя 18 минут полузащитник «Спартака» Остон Урунов увеличил преимущество своей команды. Через три минуты защитник Айртон довел счет до разгромного — 3:0.

На 59-й минуте игры Зобнин пробил вратаря «Родины» после паса Павла Маслова. Спустя две минуты форвард Магомедхабиб Абдусаламов сократил разрыв в счете — 1:4.

На 80-й минуте матча отметился забитым мячом форвард московской команды Эсекиэль Понсе.

Видеотрансляция матча «Родина» — «Спартак»