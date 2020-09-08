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«Родина» и «Спартак» проведут матч Кубка России на «Открытие Арене»

8 сентября 2020, 13:38
«Открытие Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Открытие Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Матч группового этапа Кубка России между «Родиной» и «Спартаком» пройдет на «Открытие Арене», сообщает официальный сайт красно-белых. Для команды Доменико Тедеско эта игра будет гостевой.

По регламенту турнира, «Спартак» должен провести матч на выезде.

Встреча состоится 16 сентября, начало игры — в 19.00 (мск).

Напомним, третьим представителем данной группы является «Енисей».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-09-08-kubkovyy_match_s_rodinoy_proydet_na_otkrytiye_arene/

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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