Российский футбольный союз (РФС) подал заявку в Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) о применении системы видеоассистента рефери (ВАР) в ответных полуфинальных матчах Кубка России.​

– РФС направил заявку в IFAB об использовании системы в ответных полуфинальных играх Кубка страны, решение станет известно до конца недели, – приводит слова руководителя проекта по внедрению ВАР в России Леонида Калошина ТАСС.

Ответные полуфинальные матчи Кубка России пройдут 15 мая. "Ростов" примет "Локомотив" (первый матч – 2:2), "Арсенал" сыграет с "Уралом"​ (0:1).

Финальный матч Кубка России-2018/19 будет сыгран в Самаре. Игра запланирована на 22 мая.