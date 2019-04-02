РФС обсудит место проведения финала Кубка 11 апреля

Место проведения финала Олимп Кубка России сезона-2018/19 будет обсуждаться на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 11 апреля, сообщили "СЭ" в департаменте по информационной политике РФС. Игра запланирована на 22 мая.

– На данный момент место проведения финала Олимп Кубка России по футболу сезона-2018/19 еще не определено, – сказали в департаменте. – В самое ближайшее время мы будем знать окончательный круг претендентов на проведение титульного поединка и примем решение. 11 апреля состоится заседание Исполкома РФС, где этот вопрос также будет обсуждаться. Как только наступит ясность, мы сразу же сообщим об этом средствам массовой информации. (Илья Андреев)

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