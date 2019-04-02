РФС изменил назначения арбитров на полуфиналы Кубка с учетом работы ВАР

Произошли изменения в назначениях судейских бригад матчей 1/2 финала Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РФС. Это связано с использованием ВАР в этих матчах.

3 апреля (среда)

"Урал" - "Арсенал": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); ВАР - Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Игорь Синер (Омск).

"Локомотив" - "Ростов": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Cухой (Люберцы); ВАР - Сергей Карасев (Москва), АВАР - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

- В течение четырех месяцев проводилась интенсивная и обширная работа по подготовке первой группы судей и видеоассистентов. ИФАБ и ФИФА позитивно оценили наши усилия и дали разрешение на применение ВАР, - сказал руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин. - В связи с этим произошли вынужденные изменения в составах судейских бригад.