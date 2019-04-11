Рабочая группа примет решение о том, проводить ли финалы Кубка России только в "Лужниках"

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции по итогам исполкома организации высказался по поводу идеи о закреплении за "Лужниками" финалов Кубка России. В этом году решающий матч турнира пройдет 22 мая на "Самара Арене".

- Если говорить о подходах к тому, где проводить финалы Кубка России, их несколько, – сказал Дюков. – По ходу заседания исполкома произошло столкновение этих подходов. Часть членов исполкома, и я, наверное, соглашусь с ними, в том, что проведение финала на стадионе "Лужники" позволило бы придать дополнительный статус и поднять престиж Кубка России. С другой стороны есть мнение региональных клубов, которые говорят, что в данном случае московские клубы получают преимущество.

Чем другие города и стадионы хуже? У регионов тоже есть стадионы, которые нужно загружать. Мнения разделились. На этом исполкоме уже принято решение о создании рабочей группы, которая примет решение, какому подходу следовать. Будет выработано системное решение, чтобы было понятно на перспективу место проведения финала Кубка России.

Не последний вопрос здесь – финансовая составляющая. Мы прекрасно понимаем, что финалы, которые будут проводиться на "Лужниках", по своей стоимости самые дорогие. Здесь будет очень важно обеспечить заполняемость, чтобы компенсировать расходы. (Андрей Михайлов)