Президент "Урала" - перед полуфиналом Кубка: "Поверь мне, я найду что сказать ребятам"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал свое мнение о предстоящем матче 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Арсеналом". По его словам, команда приложит все силы, чтобы выйти в финал.

– Ожидания самые радужные: очень хотим выиграть и порадовать болельщиков, - цитирует Иванова e1.ru. - В чемпионате мы попали в какую-то яму, выступаем не очень стабильно. От этого хочется еще сильнее выиграть, выйти в финал, где мы были два года назад. Все силы будем прикладывать. Думаю, если получится выйти в финал, то болельщики нам простят ту не очень стабильную игру, которую показываем. Приглашаю зрителей на стадион!

– За сколько дней до матча начинаете о нем думать?

– Дня за три-четыре. Даже о каких-то важных делах забываешь. Думаешь, все ли здоровы, кто будет играть. С "Арсеналом" не сможет выйти Грегор Балажиц, Артем Фидлер, а также Роман Емельянов и Владимир Ильин. Без потерь, к сожалению, не бывает.

– Я знаю, что вы классно умеете мотивировать. Что вы скажете ребятам перед матчем с "Арсеналом"?

– Поверь мне, я найду что сказать ребятам. Бывают такие матчи, когда и говорить ничего не надо, они все все прекрасно понимают, потому что нас ждет полуфинал. О каком настрое можно говорить? Так что может пары слов хватить. Посмотрим, это же все импровизация.