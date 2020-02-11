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Эсекиэль Понсе: «Спартаку» нужен Кубок, это наша цель»

11 февраля 2020, 10:44
Эсекиэль Понсе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе признался, что его команда очень рассчитывает одержать победу в Кубке России.

— Ни для никого не секрет, что нам нужен Кубок России, что это наша цель, — цитирует «Комсомольская правда» Понсе. — А тут еще суперкласико с ЦСКА. Вся команда понимает, что это будет за матч, все болельщики. Это как раз одна из тех больших игр, к которым мы готовимся сейчас, к тому, что с первых минут это будет сражение.

Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА состоится 4 марта в 19.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/daily/27089/4162364/

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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