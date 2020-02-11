Эсекиэль Понсе: «Спартаку» нужен Кубок, это наша цель»

Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе признался, что его команда очень рассчитывает одержать победу в Кубке России.

— Ни для никого не секрет, что нам нужен Кубок России, что это наша цель, — цитирует «Комсомольская правда» Понсе. — А тут еще суперкласико с ЦСКА. Вся команда понимает, что это будет за матч, все болельщики. Это как раз одна из тех больших игр, к которым мы готовимся сейчас, к тому, что с первых минут это будет сражение.

Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА состоится 4 марта в 19.30 по московскому времени.