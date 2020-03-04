Полузащитник «Урала» Димитров: «У меня огромная мотивация выиграть Кубок России»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров заявил, что хочет выиграть с командой Олимп-Кубок России. В 1/4 финала «Уралу» предстоит сыграть с «Шинником».

— Лично у меня огромная мотивация взять этот трофей, — цитируют Димитрова «Известия». — Сделаем все возможное, чтобы дойти до финала. Тем более решающая игра будет в нашем городе, поэтому мы очень серьезно относимся к этому турниру. Что касается соперника, то совершенно не важно, что он выступает в ФНЛ. Я в России уже многое повидал, здесь не бывает легких игр. Так что надо одинаково настраиваться на любого противника.

Матч «Шинник» — «Урал» начнется в 18.30 по московскому времени.