Полузащитник «Урала» Димитров: «У меня огромная мотивация выиграть Кубок России»
Полузащитник «Урала» Николай Димитров заявил, что хочет выиграть с командой Олимп-Кубок России. В 1/4 финала «Уралу» предстоит сыграть с «Шинником».
— Лично у меня огромная мотивация взять этот трофей, — цитируют Димитрова «Известия». — Сделаем все возможное, чтобы дойти до финала. Тем более решающая игра будет в нашем городе, поэтому мы очень серьезно относимся к этому турниру. Что касается соперника, то совершенно не важно, что он выступает в ФНЛ. Я в России уже многое повидал, здесь не бывает легких игр. Так что надо одинаково настраиваться на любого противника.
Матч «Шинник» — «Урал» начнется в 18.30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/982640/sevastian-terletckii/sold-aut-udachi-na-kubkovoe-derbi-spartaka-i-tcska-vse-bilety-prodany
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