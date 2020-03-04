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Петрюс Бумаль: «Мало что знаю о «Шиннике»

04:34
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Полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль перед матчем против «Шинника» в ОЛИМП — Кубке России признался, что мало знает о сопернике. Игра состоится 4 марта в 18.30 по московскому времени.

— Я мало что знаю о «Шиннике», — цитируют «Известия» Бумаля. — Мы, прежде всего, должны быть сконцентрированы на себе и своей игре. Если проведем ближайший матч в Кубке так же, как с ЦСКА (1:1) в недавнем матче чемпионата, то у нас не должно быть проблем с выходом в полуфинал.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/982640/sevastian-terletckii/sold-aut-udachi-na-kubkovoe-derbi-spartaka-i-tcska-vse-bilety-prodany

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 3064
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«Спартак»
30.0%
ЦСКА
19.1%
«Ахмат»
0.8%
«Зенит»
34.2%
«Химки»
1.6%
«Торпедо»
3.3%
«Шинник»
3.3%
«Урал»
7.7%
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