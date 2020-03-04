Петр Авен: «Ожидания от дерби оптимистичные»
19:05
Болельщик «Спартака», банкир Петр Авен поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Олимп-Кубка России с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.30 (мск).
— Какие у вас ожидания от дерби?
— Оптимистичные.
— «Спартак» победит?
— Надеюсь, что да. (Елена Григорьевская)
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи