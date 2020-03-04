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Перфоманс фанатов «Спартака» на кубковом дерби с ЦСКА

19:35
«Спартак» — ЦСКА. 1/4 Кубка России. 4 марта 2020 года. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — ЦСКА. 1/4 Кубка России. 4 марта 2020 года. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» играет в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России против ЦСКА. Специально к этому матчу болельщики красно-белых подготовили красочный перфоманс.

Победитель московского дерби сыграет в полуфинале в лучшей командой из пары «Ахмат» — «Зенит».

Спартак — ЦСКА

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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