Перфоманс фанатов «Спартака» на кубковом дерби с ЦСКА

«Спартак» играет в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России против ЦСКА. Специально к этому матчу болельщики красно-белых подготовили красочный перфоманс.

Роскошный перфоманс фанатов «Спартака» под марш Блантера pic.twitter.com/JINu0kvx4e — СЭ Футбол (@se_football) March 4, 2020

Победитель московского дерби сыграет в полуфинале в лучшей командой из пары «Ахмат» — «Зенит».