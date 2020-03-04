Перфоманс фанатов «Спартака» на кубковом дерби с ЦСКА
19:35
«Спартак» играет в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России против ЦСКА. Специально к этому матчу болельщики красно-белых подготовили красочный перфоманс.
Роскошный перфоманс фанатов «Спартака» под марш Блантера pic.twitter.com/JINu0kvx4e— СЭ Футбол (@se_football) March 4, 2020
Победитель московского дерби сыграет в полуфинале в лучшей командой из пары «Ахмат» — «Зенит».
Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи