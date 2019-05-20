Павел Погребняк – о Бикфалви: "В финале Кубка нужно отменять предыдущие карточки"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку полузащитнику его команду Эрику Бикфалви. Теперь хавбек пропустит финал Кубка России с "Локомотивом".

– Сам сталкивался с такой ситуацией... В полуфинале Кубка УЕФА против "Баварии" получил две желтые карточки. Я пропустил финал. Понимаю, как тяжело и больно Эрику сейчас.

Я за то, чтобы в финалах предыдущие карточки отменялись. Тогда команды сыграют в полных составах. Жаль, что у нас не будет Бикфалви, он наш ключевой футболист. Что ж, сыграем и за него, и за престиж клуба и за город, – сказал Погребняк. (Виталий Айрапетов)