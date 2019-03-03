Ответный четвертьфинал Кубка "Арсенал" – "Оренбург" состоится в Химках

Ответный четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России "Арсенал" – "Оренбург" состоится в Химках 6 марта. Об этом "СЭ" сообщил глава департамента по проведению соревнований РФС Сергей Куликов.

– Вчера был с инспекцией на тульском стадионе, – говорит Куликов. – По результатам инспекции принято решение о том, что газон не готов для проведения игры. Принято решение о том, что матч состоится в Химках, на "Арене Химки". У меня как у руководителя департамента профессионального футбола вызывает обеспокоенность и игра чемпионата страны "Енисей" – "Арсенал" 16 марта.

– То есть по качеству поля настолько большие вопросы?

– Да. Одну игру чемпионата "Арсенал" провел в Грозном (с ЦСКА в субботу, 2 марта. - Прим. "СЭ"), теперь в Химках матч Кубка. Сердце беспокоится за матч чемпионата в очередном туре. Состояние поля в Химках вопросов не вызывает. Что касается Тулы, то в ближайшие дни я вновь выеду туда, чтобы принять решение по матчу с "Енисеем". (Сергей Егоров)

Ответный матч четвертьфинала Кубка "Арсенал" – "Оренбург" назначен на среду, 6 марта. В первой игре в ноябре 2018-го туляки победили в гостях со счетом 4:2.