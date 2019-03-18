17:38 18 марта | Футбол — Олимп - Кубок России

Ответные матчи полуфинала Кубка - 15 и 16 мая, финал - 22 мая

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Утверждены даты проведения матчей 1/2 финала и финального матча Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт российской премьер-лиги.

Первые матчи 1/2 финала Олимп-Кубка России "Локомотив""Ростов" и "Урал""Арсенал" пройдут 3 и 4 апреля на полях команд, указанных в парах первыми. Ответные игры назначены на 15 и 16 мая.

Точные даты и время проведения встреч 1/2 финала Кубка пока не названы.

Финальный матч состоится 22 мая.

Определены даты матчей чемпионата России в апреле и мае

 

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Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23257.html

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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