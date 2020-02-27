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ОМОН проводит учения в Москве перед матчем «Спартак» — ЦСКА

16:32
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Сегодня в Москве на станции метро «Спартак» бойцы ОМОН проводят учения в связи с предстоящим матчем 1/4 финала Олимп-Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», бойцы ОМОН и несколько десятков гражданских искусственно воссоздали ситуацию с фанатскими беспорядками.

Сотрудники правопорядка сперва пытаются уговорить всех разойтись и соблюдать общественный порядок. Далее они встают «живым щитом» и с готовностью применить дубинки и прочие спецсредства.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 4 марта на стадионе «Открытие Арена». Начало в 19.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://sport.business-gazeta.ru/news/252309

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