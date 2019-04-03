Олимп-Кубок России: результаты матчей и пары полуфиналистов

Полуфинал Кубка: первые матчи.
3 апреля. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 17.00 (Матч ТВ – 16.55).
Судья: Еськов (Москва). ВАР: Вилков (Нижний Новгород). АВАР: Казарцев (Санкт-Петербург).
3 апреля. Москва. Стадион "РЖД Арена". 19.30 (Матч Премьер – 19.15).
Судья: К.Левников (Санкт-Петербург). ВАР: Карасев (Москва). АВАР: Мешков (Дмитров).
Ответные матчи - 15 мая.
Олимп-Кубок России: сетка турнира, расписание и результаты матчей
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