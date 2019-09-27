«Нижний Новгород» примет «Шинник» в рамках 1/8 финала Кубка России

По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка России стало известно, что «Нижний Новгород» примет ярославский «Шинник» на домашней арене.

В 1/16 финала турнира нижегородцы обыграли «Краснодар» (1:0), а ярославцы прошли «Сочи» (0:0, 5:4 по пенальти). Матч «Нижний Новгород» — «Шинник» состоится на стадионе «Нижний Новгород». Победитель этой пары встретится в 1/4 финала турнира с победителем пары «Урал» — «Арсенал».

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