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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Нижний Новгород» примет «Шинник» в рамках 1/8 финала Кубка России

27 сентября 2019, 14:15
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По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка России стало известно, что «Нижний Новгород» примет ярославский «Шинник» на домашней арене.

В 1/16 финала турнира нижегородцы обыграли «Краснодар» (1:0), а ярославцы прошли «Сочи» (0:0, 5:4 по пенальти). Матч «Нижний Новгород» — «Шинник» состоится на стадионе «Нижний Новгород». Победитель этой пары встретится в 1/4 финала турнира с победителем пары «Урал» — «Арсенал».

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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