Николай Наумов: "Только Семин сможет вернуть прежнего Смолова"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что главный тренер клуба Юрий Семин сможет реанимировать карьеру Федора Смолова. Форвард в составе "Краснодара" два года подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России (25 и 24 гола), в прошлом сезоне отстал от Квинси Промеса на один мяч (14). В составе "Локо" же он в этом чемпионате отметился пока только 4 голами в 16 встречах.

– Если Семин в полной мере не реанимирует карьеру Смолова, этого никто уже не сделает! - считает Наумов. - Только Юрий Палыч способен вернуть нам прежнего нападающего. Только он может так здорово мотивировать сдавшего свои позиции футболиста. На мой взгляд, Федор прибавляет. И если не в этом сезоне, то в следующем мы увидим прежнего форварда. Семин в него верит. Это самое главное. Смолов обязательно заиграет. (Виталий Айрапетов)

Сегодня "Локомотив" проведет первый матч 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова". Игра пройдет в Москве, начало - в 19.30 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Ростов" //

Полностью интервью Наумова