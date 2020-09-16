«Ничего страшного, забьет в следующем матче». Соболев оценил игру Кокорина с «Родиной»

Форвард «Спартака» Александр Соболев оценил игру своего партнера по команде Александра Кокорина в матче элитного группового раунда Бетсти-Кубка России против «Родины» (5:1).

— Как настроение после дерби?

— Какое может быть настроение после проигранного дерби? Мы постарались сразу забыть и начали готовиться к следующему матчу. Дальше у нас «Рубин».

— Матч с «Родиной» похож на тренировочный?

— Если честно, это неплохая команда, она новая. Моментами они показывали хороший футбол, мне они понравились. Советую приглянуться к номеру 17, это мой друг! Я думаю, в скором будущем он должен оказаться повыше.

— Чем он удивил?

— Да я его хорошо знаю. Желаю всей команде «Родина» удачи. Знаю, что они хотят выйти в ФНЛ.

— «Спартак» долго не мог забить. Нервничали из-за этого?

— Нет. Знали, что забьем.

— Почему не праздновали голы? Нету такого эффекта, как в более важных матчах?

— Даже не знаю. Конечно, эффект не такой, но все равно некоторые голы мы праздновали. Айртон и Урунов забили первые голы. Поздравляем!

— Кокорин не забил. Не обсуждали с ним ничего?

— Ничего страшного, забьет в следующем матче.

— Как вам его форма?

— Он большой игрок, но Саша попал в новую команду, в некоторых моментах еще не до конца нас понимает. Во втором тайме я ему сильно отдал мяч, вратарь забрал. Если бы я отдал нормальный пас, он бы забил. Так что дело не только в нем, но и в нас.

— Каждый, кто тренируется с Кокориным, говорит, что это лучший футболист по тренировкам.

— Я не могу так оценивать. Он мой друг, пусть его оценивается тренер. После тренировки зарубаемся, бьем друг другу по воротам. Не могу сказать, тренировался ли я когда-нибудь с более сильным футболистом, у нас все игроки в команде качественные. Каждый друг друга дополняет.

— А есть уже у вас ощущение, что вы спартаковец и испытываете ненависть к ЦСКА, «Зениту»? Есть особый настрой перед этими играми?

— Перед матчем с ЦСКА есть особенное ощущение. Все об этом матче говорят, СМИ подогревают интерес. Этот матч важен для наших болельщиков, все время хочется в нем побеждать. (Артем Калинин)