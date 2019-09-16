Мог ли Глушаков специально не забить пенальти в матче с «Тосно»? Версия Карреры

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» ответил на вопрос о поражении от «Тосно» в полуфинале Кубка в апреле 2018 года. В этой игре полузащитник Денис Глушаков (капитан вышел на замену на 81-й минуте) не забил в выгодном моменте в игровое время и не смог поразить ворота с «точки» в серии пенальти.

Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок. Российский полузащитник перед отставкой Карреры был решением тренера выведен из основной команды, а до этого несколько раз появлялись сообщения об их конфликте.

— Допускаете, что Глушаков специально не реализовал голевой момент в том самом матче с «Тосно»? И потом специально не забил пенальти?

— Я думаю, что об этом мы никогда не узнаем. Я знаю лишь то, что я никогда не обвинял его за это. Потому что пенальти порой не забивали и великие чемпионы. Но не забить пенальти можно по-разному. Он очень плохо пробил пенальти.

— Вы потом спрашивали у него, что случилось?

— Нет, нет, нет. Никогда об этом не спрашивал. Опять же, потому что не верю, что получил бы искренний ответ. Не думаю, что он бы сказал мне всю правду. Бессмысленно было бы задавать подобный вопрос. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь