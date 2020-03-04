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Матч «Шинник» — «Урал» перенесен на 18 марта и может пройти не в Ярославле

18:45
Поле стадион в Ярославле. Фото twitter.com/FCURAL.
Поле стадион в Ярославле. Фото twitter.com/FCURAL.
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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что матч Олимп — Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесен на 18 марта и состоится в Ярославле или в другом городе.

В «Шиннике» утверждают, что поле готовили городские власти и клуб никак не мог на это повлиять. Клуб все равно будет нести ответственность.

— Вот так они и подготовили. Возможно, если бы не вчерашняя тренировка «Шинника», то матч мог бы состояться. Эта тренировка подтвердила, что поле действительно не готово. Будем надеяться, что к 18 марта газон будет готов и матч состоится на этом стадионе. Если не на этом, то на другом. Это к вопросу о том, как клубы ФНЛ готовы к выходу в РПЛ. (Евгений Белоусов)

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