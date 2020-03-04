Кубковый четвертьфинал «Шинник» — «Урал» перенесен. Причина — неготовность поля
14:29
Четвертьфинал Олимп Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен, сообшает Twitter РФС. Причина — неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее.
?? Четвертьфинал ОЛИМП Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен. Причина — неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее.— РФС (@rfsruofficial) March 4, 2020
Матч должен был состояться сегодня в Ярославле и начаться в 18.30 по московскому времени. Сегодня также состоятся два матча этой стадии «Ахмат» — «Зенит» и «Спартак» — ЦСКА.
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