Четвертьфинал Олимп Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен, сообшает Twitter РФС. Причина — неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее.

?? Четвертьфинал ОЛИМП Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен. Причина — неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее. — РФС (@rfsruofficial) March 4, 2020

Матч должен был состояться сегодня в Ярославле и начаться в 18.30 по московскому времени. Сегодня также состоятся два матча этой стадии «Ахмат» — «Зенит» и «Спартак» — ЦСКА.