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Кубковый четвертьфинал «Шинник» — «Урал» перенесен. Причина — неготовность поля

14:29
Газон стадиона в Ярославле. Фото ФК «Урал».
Газон стадиона в Ярославле. Фото ФК «Урал».
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Четвертьфинал Олимп Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен, сообшает Twitter РФС. Причина — неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее.

Матч должен был состояться сегодня в Ярославле и начаться в 18.30 по московскому времени. Сегодня также состоятся два матча этой стадии «Ахмат» — «Зенит» и «Спартак» — ЦСКА.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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