Матч "Ростова" и "Краснодара" в Кубке обслужит бригада Москалева

Назначены арбитры и инспектор на ответный матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между "Ростовом" и "Краснодаром", сообщает пресс-служба РФС. Игра состоится 24 феврал.

Состав бригады арбитров следующий: главный судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

Первый матч между соперниками состоялся 5 декабря в Краснодаре и завершился вничью - 2:2.